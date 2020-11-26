Son dakika! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 268 bin 343'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 268 bin 343'e yükseldi

26.11.2020 16:51 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:55
Son dakika! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 268 bin 343'e yükseldi

Son dakika habere göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 268 bin 343'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 268 bin 343'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 268 bin 343 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 13 milyon 142 bin 372 kişiye ulaştı. Ülkede, 7 milyon 808 bin 492 kişinin iyileştiği ve 5 milyon 65 bin 537 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
İmzalar atıldı! Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık anlaşma
İmzalar atıldı! Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık anlaşma
Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, gördükleri karşısında ağladı
Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, gördükleri karşısında ağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Koronavirüs: ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 250 bini aştı
Koronavirüs: ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 250 bini aştı
Koronavirüs: ABD'de vaka sayısı 11 milyonu aştı, Michigan ve Washington eyaletlerinde yeni tedbirler alındı
Koronavirüs: ABD'de vaka sayısı 11 milyonu aştı, Michigan ve Washington eyaletlerinde yeni tedbirler alındı
ABD'de ölen bir profesör çalıştığı üniversiteye 350 bin dolar bıraktı
ABD'de ölen bir profesör çalıştığı üniversiteye 350 bin dolar bıraktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Bülent Arınç Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Öykü Karayel Acun Ilıcalı Funda Eryiğit Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kasım Bakan Antalya Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 268 bin 343'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 16:55:26. #1.14#
title