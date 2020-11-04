Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz

04.11.2020 09:04 | Son Güncelleme: 04.11.2020 09:44

Son dakika! ABD Başkanlık seçimleri son saatlerine girerken 2 başkan adayı art arda açıklamalarda bulundu. Trump, büyük bir zafer kazandık dedikten dakikalar sonra Twitter tarafından sansürlendi. Bu gelişmenin ardından paylaşımda bulunan Biden ise, "Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimlerinde son saatlere yaklaşıldı. Gelen son verilere göre başa baş giden seçimlerde Biden 224, Trump ise 213 delegeye ulaştı. İkili art arda Twitter hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

TRUMP ZAFER PAYLAŞIMINDAN SONRA SANSÜRLENDİ

Trump yaptığı açıklamada büyük bir zafer kazandıklarını vurguladı ve "Bu gece bir açıklama yapacağım. Çok iyiyiz ama seçimi çalmaya çalışıyorlar. Bunu yapmalarına asla izin vermeyeceğiz. Anketler kapandıktan sonra oy kullanılamaz!" dedi. Trump bu açıklamanın hemen ardından sansür yerken Biden da bir açıklamada bulundu.

Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz

"SEÇİMİ KAZANMA YOLUNDA OLDUĞUMUZA İNANIYORUZ"

Biden yaptığı açıklamada, "Nerede olduğumuz konusunda iyi hissediyoruz. Bu seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz" dedi.

Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz

"BUNU HİÇ BEKLEMİYORDUK"

Öte yandan canlı yayında da açıklamada bulunan Biden, "Çoktan Arizona'yı kazandığımızı düşünüyorum. Bunu hiç beklemiyorduk. Çok iyi hissediyoruz. Oyları saymak uzun sürecek ancak Pennsylvania'yı da kazanacağız. Seçimin sonuçlarını yarın sabaha kadar öğrenemeyiz. Bu karar Amerikan halkının kararıdır. Ama çok iyi hissediyorum" dedi.

Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz
Haber Yorumları (2)
EMRE: Haydi Biden, turkiyenin yarisi tum kalbiyle seni destekliyor.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NA: İNŞALLAH HAYIRLISI OLUR
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Osman Durmuş Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Josef De Souza Mustafa Cengiz
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! ABD Başkan adayı Joe Biden: Seçimi kazanma yolunda olduğumuza inanıyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 09:52:30. #1.14#
title