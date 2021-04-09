Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı
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Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı

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Son dakika: Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilim tırmanırken iki ülke ayrılıkçı Donbas bölgesinin sınırlarına askeri yığınak yapmaya devam ediyor. ABD ise 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderme kararı aldı. Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı. Dışişleri Bakanlığı ise bildirimin 15 gün önce yapıldığını, gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de bulunacağını açıkladı.

Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti. Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşkesi ihlal etmeye başladığını söylemesinin ardından Kremlin'den açıklama gelmiş, "Ukrayna'nın öyle ya da böyle yapabileceği bir provokatif hamlenin savaşa yol açabileceğinden endişeliyiz" açıklamasında bulunulmuştu.

İki ülke operasyon hazırlığı yaptığı Donbass bölgesine askeri sevkiyatı sürdürürken sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı.

TÜRKİYE'YE BİLDİRİM YAPTILAR

ABD ordusu ise Rusya ile gerilimi artan Ukrayna'ya olan desteğini göstermek amacıyla Karadeniz'e savaş gemileri yollamayı düşündüğünü bildirmişti. Gelişmeler sonrası ABD, bölgeye iki adet savaş gemisi göndermeye karar verdi. Bunun için de Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Tarafımıza Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacaklar" ifadelerini kullandı.

"ENDİŞELİYİZ" AÇIKLAMASI YAPMIŞLARDI

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, geçtiğimiz günlerdeki basın brifinginde, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasına yönelik endişelerini bir kez daha dile getirerek, bu konuda NATO müttefikleri ile görüştüklerini açıklamıştı.

UKRAYNA VE RUSYA ARASINDA NELER OLUYOR?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti. Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı
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Haber Yorumları (5)
KENAN TETİK: Ambargo dahil her türlü hainliği yapan abdye ambargo uygulanmalı geçiş izni verilmemeli
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NAZIM : Hic birsey olmaz rusya ezer gecer olan ukraynaya olur. Rusya bahanesiyle savas gemilerindeki muhimmati nato adi altinda olan ustlere goturecek olmasin.
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CORÇ: Ya kanal istanbul olsaydı izne gerek kalmayacaktı. Boşa fuzuli iş yükü olacak şimdi. KANAL İSTANBULU İSTİYORUZ. İSTANBULU SEVİYORUZ. BUNU İSTANBUL İÇİN İSTİYORUZ.
Cevap Yaz 84 35 Yayından Kaldır
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