Son Dakika: Savaşın ayak sesleri! ABD; Romanya, Polonya ve Almanya'ya 3 bin asker gönderiyor

Rusya ve Ukrayna krizinde tarafını belli eden Abd, Moskova'ya gözdağı vermek için harekete geçti. ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Avrupa'ya ABD askeri konuşlandırılmasına resmen onay verdi.

3 BİN ASKER DOĞU AVRUPA'YA KAYDIRILACAK

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker kaydırılacağını açıkladı. Asker sevkiyatının önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ÇATIŞMAYA KATILMAYACAKLARI AÇIKLANDI

Pentagon, Avrupa'ya sevk edilecek birliklerin geçici süreliğine görev yapacağını ve Ukrayna'da olası bir çatışmaya katılmayacaklarını bildirdi.

ROMANYA'DAKİ ASKER SAYISI 1900'E ÇIKACAK

Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen Kirby, şu anda Almanya'da konuşlu 1000 askeri Romanya'ya kaydıracaklarını duyurdu. Kirby, bu sevkiyat ile Romanya'daki ABD asker sayısının 1900'e çıkacağını belirtti. Bu askerlerin Romanya'nın daveti üzerine görevlendirileceğini ifade eden Kirby, birliğin, hızlı hareket etmek üzere tasarlanmış bir birlik olduğunu ve ilerleyen günlerde Romanya'ya intikal edeceğini söyledi. Kirby, ayrıca ABD'den 18. ve 82. Hava İndirme Tümenlerinden de 2 bin askerin Almanya ve Polonya'ya sevk edileceğini kaydetti.

"BUNLAR KALICI MANEVRALAR DEĞİL"

Bu birliklerin bölgede ortaya çıkabilecek muhtemel durumlara müdahale etmek üzere NATO ülkelerine destek vereceğini dile getiren Kirby, "Bir konuda çok net olmak istiyorum. Bunlar kalıcı manevralar değil. Mevcut güvenlik ortamında olabilecek ihtiyaçlara yanıt vermek için tasarlandı. Üstelik bu güçler Ukrayna'da savaşmayacak. NATO müttefiklerimizin savunmasını sağlayacak." dedi.