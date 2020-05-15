Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
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Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak

Son dakika: İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeyle, bugün ülke genelinde eş zamanlı berber, kuaför, taksi, pazar yeri, AVM'ler, toplu ulaşım araçlarında koronavirüsle mücadele kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecek. Ayrıca bugün saat 15.00-24.00 arasında da "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirilecek.

Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
15.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:41

İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelgeye göre bugün ülke genelinde iki ayrı denetim yapılacak. Denetimlerin birinde koronavirüs önlemleri kontrol edilecek. Berber, kuaför, taksi, pazar yeri, alışveriş merkezleri (AVM), toplu ulaşım araçlarında koronavirüsle mücadele (Kovid-19) kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecek. Diğer genelgeye göre ise bugün saat 15.00-24.00 arasında "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün 81 ilde eş zamanlı iki ayrı denetim yapılacak. Denetimlerden biri İçişleri Bakanlığı talimatı ile tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim timleri ile berber/kuaför/güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım faaliyetleri ve seyahat kısıtlaması olan illerde şehir giriş çıkışlarına yönelik olacak.

15:00-24.00 ARASI HUZUR UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İkinci denetim ise Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, ülke geneline eş zamanlı 15:00-24:00 saatleri arasında 51 bin 885 personelin katılımıyla Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirecek.

Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak

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