Son dakika haber... 5 yaşındaki çocuk macera parkında ölümden böyle döndü

Son dakika habere göre Bursa'da macera sporları faaliyeti gösteren bir işletmede güvenlik önlemleri alınmadan kaydırak alanına alınan ve burada botunun devrilmesi sonucu metrelerce sürüklenerek yaralanan 5 yaşındaki çocuğun görüntüleri, "bu kadar olmaz" dedirtti.

Bursa'da macera sporları faaliyeti gösteren bir işletmede güvenlik önlemleri alınmadan kaydırak alanına alınan ve burada botunun devrilmesi sonucu metrelerce sürüklenerek yaralanan 5 yaşındaki çocuğun görüntüleri, "bu kadar olmaz" dedirtti. Hiçbir önlem almayan işletmenin, küçük çocuğun ailesi tarafından doktor istenmesi üzerine kasada çalışan genç kadını "sağlıkçı" diye getirdiği iddia edildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde macera sporları faaliyeti yürüten bir işletmede meydana geldi.

Edinilen bilgiye geçtiğimiz cumartesi günü Mustafa Demir, 5 yaşındaki oğlu Hüseyin Demir ve eşiyle birlikte vakit geçirmek için macera sporları faaliyeti gösteren işletmeye geldi. 5 yaşındaki Hüseyin Demir, burada görevlilerin yardımıyla şişme botla kayılabilen kaydırak alanına alındı. İddiaya göre Hüseyin Demir'e görevliler tarafından emniyet kemeri, kask ve vücut koruma yeleği takılmadan kayması sağlandı. Bu sırada bot üzerinde dengesini kaybeden Hüseyin Demir, bottan devrilerek metrelerce sürüklendi.

Göz yaşlarına boğulan Hüseyin Demir'in yardımına ise ailesi koştu. Demir'in bottan devrilme anı cep telefonu kamerası tarafından da görüntülendi.

"Sağlıkçı" diye çağırdık kasiyer çıktı" iddiası

Hüseyin Demir'in kolundan, başından ve bacağından yaralandığını gören ailesi, yetkilerden revirdeki doktorun gelmesini istedi. Bu sırada iddiaya göre işletme yetkilileri kasada görevli kadını, "sağlıkçı" diye Hüseyin Demir'in yanına yollayarak, ecza dolabındaki malzemeler ile pansuman yapmasını istedi. Baba Mustafa Demir'in sağlıkçı kimliğini sorması üzerine kadının kasiyer olduğu ve sağlık çalışanı olmadığı ortaya çıktı. Daha sonra Mustafa Demir, durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Demir'i Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Küçük çocuk, burada yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Baba Mustafa Demir ise, hem güvenlik önlemlerinin alınmaması hem doktorun bulunmaması hem de kasiyer çalışanın doktor olduğunu iddia ettikleri gerekçesiyle Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Acı yaşayan çocuğun feryada ise yüreklerin yüreğini dağladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı