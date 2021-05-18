Son Dakika: 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenler aşılanmaya başlıyor

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 40 yaş üstü branş öğretmenlerinin aşılanmaya başlayacağını duyurdu. Bakan Selçuk da 40 yaş üstü öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşı başvurularının açıldığını söyleyerek, randevuların e-Nabız üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

40 yaş üstü branş öğretmenleri için aşı randeuvusu açıldı. İllerimizde 100.000 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını paylaşan Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, yaptığı açıklamada "Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"ŞU ANA KADAR 752 BİN 600 MESAİ ARKADAŞIMIZ AŞILANDI"

Randevuların e-Nabız üzerinden alınabileceğini söyleyen Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, Twitter üzerinden öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili bilgiler verdi. Selçuk, paylaşımında, "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla..." notunu düştü.