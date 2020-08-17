Son dakika... 4 kişinin öldüğü tekne faciası sonrası kaybolmuştu, minik Sarp bulunamadı Son dakika haberleri: İzmir'in Foça ilçesinde, 2 Ağustos Pazar günü 4 kişinin can verdiği tekne faciası sonrası kaybolan 7 yaşındaki Sarp Göksoy, kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen bulunamadı.

İzmir'in Foça ilçesinde, 2 Ağustos Pazar günü 4 kişinin can verdiği tekne faciası sonrası kaybolan 7 yaşındaki Sarp Göksoy, kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen bulunamadı. Olayın meydana gelmesinin üzerinden 15 gün geçerken, ekipler arama çalışmalarına ara verdi.

Foça ilçesinde, 2 Ağustos Pazar günü gezi turu yapmak amacıyla "Egem" adlı özel tekne ile denize açılan 10 kişilik grup, büyük bir facianın içinde kaldı. Teknenin alabora olması sonucu yaşanan feci olayda 5 kişi sağ kurtarılmış, Çınar Ege Göksoy (8), Şennur Avcı (41), Elif Naz Özarmağan (15) ve Şermin Özarmağan (38) olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirmişti. Olay sırasında 7 yaşındaki Sarp Göksoy ise kayboldu.

2 Ağustos'tan bu yana arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı botları, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı ve Dalgıç ekipleri, araç ve teçhizat bakımları için aramalara ara verdi. Aramalara 18 Ağustos Salı günü başlanacağı belirtildi.

Öte yandan yaşanan facia sonrası tekne sahibi ve kaptanı Adem Demir ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA