Son dakika 3. sayfa: Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki yangın 3 gündür devam ediyor
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Son dakika 3. sayfa: Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki yangın 3 gündür devam ediyor

Son dakika 3. sayfa: Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki yangın 3 gündür devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda ormanlık alanda 3 gündür devam eden yangın kontrol altına alınamıyor.

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda ormanlık alanda 3 gündür devam eden yangın kontrol altına alınamıyor.

Yunanistan'daki Eğriboz Adası'nın (Evia) kuzeyinde ormanlık alandaki yangınla mücadele 3 gündür sürüyor. Onlarca köyün ve Saint David manastırının risk altında olduğu bölgede en az 150 ev yandı. Çevredeki bir çok köyün teknelerle tahliye edildiği adada onlarca araç da kullanılamaz hale geldi.

Kuvvetli rüzgar ve yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. - ATİNA

Son dakika 3. sayfa: Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki yangın 3 gündür devam ediyor
Son dakika 3. sayfa: Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki yangın 3 gündür devam ediyor
Son dakika 3. sayfa: Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki yangın 3 gündür devam ediyor
Son dakika 3. sayfa: Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki yangın 3 gündür devam ediyor
Son dakika 3. sayfa: Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki yangın 3 gündür devam ediyor
Son dakika 3. sayfa: Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki yangın 3 gündür devam ediyor
Son dakika 3. sayfa: Yunanistan'ın Eğriboz Adası'ndaki yangın 3 gündür devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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