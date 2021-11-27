Ünlü şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Ünlü şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı.

64 yaşındaki Ünlü Şarkıcı Zerrin Özer, akşam saatlerinde Sarıyer'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Sanatçının menajeri Haluk Şentürk'ün de Zerrin Özer'e ulaşamayıp hastaneye gittiği öğrenildi.

(Davut Has - Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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