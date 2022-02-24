Rusya bu sefer de Ukrayna'daki hastaneye bomba yağdırdı: 4 ölü, 10 yaralı - Haberler
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Rusya bu sefer de Ukrayna'daki hastaneye bomba yağdırdı: 4 ölü, 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya bu sefer de Ukrayna'daki hastaneye bomba yağdırdı: 4 ölü, 10 yaralı

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Ukrayna tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın Donbass bölgesinde hastane vurduğu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyonda Donbass bölgesinde bombardıman sesleri devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Donbass bölgesindeki Vuhledar'da bir hastanenin vurulduğu kaydedildi.

DOKTORLAR YARALANDI

Açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği 6'sı doktor 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ayrıca Ukrayna, Rusya'nın 203 saldırı gerçekleştirdiğini, Luhansk bölgesinde de çatışmanın sürdüğünü söyledi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ukrayna, Hastane, Rusya, 3. Sayfa, Haberler

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