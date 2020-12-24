Motosiklet sürücüsünü ölüm iki kez teğet geçti! İnanılmaz anlar böyle görüntülendi
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Motosiklet sürücüsünü ölüm iki kez teğet geçti! İnanılmaz anlar böyle görüntülendi

24.12.2020 08:48 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:09

Mersin'de yaya geçidinden ısrarla karşıya geçmek isteyen motosiklet sürücüsünü ölüm iki kez teğet geçti. Motosiklet sürücüsünün trafik kurallarını hiçe sayması ve ardından yaşadığı akılalmaz kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyenler hayretler içinde kaldı.

Kaza, Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya-Mersin istikametinde hızla akan trafiğe rağmen bir sürücü karşı şeritten gelip motosikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

KAMYON TEMAS EDİNCE DÜŞTÜ

Tam da bu sırada motosikletin ön lastiğine seyir halindeki kamyonun tamponu temas etti. Ezilmekten kurtulan sürücü motosikletiyle birlikte yaya geçidi çizgisinin üzerine düştü.

SON ANDA DURDU

Kamyonun arkasından gelen bir otomobil sürücüsü ise refleksle frene bastı, yere savrulan motosiklet sürücüsüne çarpmasına ramak kala durabildi. İki kez ölüm tehlikesi atlatarak şoka giren motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

O ANLAR KAMERADA

Saniyeler içinde olan biteni güvenlik kamerasından izleyenler ise hayretler içinde kaldı.

Motosiklet sürücüsünü ölüm iki kez teğet geçti! İnanılmaz anlar böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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