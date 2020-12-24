Motosiklet sürücüsünü ölüm iki kez teğet geçti! İnanılmaz anlar böyle görüntülendi

Mersin'de yaya geçidinden ısrarla karşıya geçmek isteyen motosiklet sürücüsünü ölüm iki kez teğet geçti. Motosiklet sürücüsünün trafik kurallarını hiçe sayması ve ardından yaşadığı akılalmaz kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyenler hayretler içinde kaldı.