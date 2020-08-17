Feci kaza! Motosikletinin kontrolünü kaybeden genç, arkadaşıyla beraber yola savruldu Taksim'de kasksız motosiklete binen iki genç, kaza yaptı. Kontrolden çıkan motosikletin devrilmesiyle yola savrulan gençler yaralandı. Yaralı gençlerin yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu.

İstanbul Taksim'de, iki genç, kasksız olarak bindikleri motosiklette kontrolü kaybedince yola devrildi. Savrulan gençler yaralanırken çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu.

GENÇLERİN HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Olay 00.30 sıralarında Taksim alt geçidinde yaşandı. Kasksız şekilde motosiklete binen iki genç, Taksim alt geçidine girdi. Bir anda kontrolden çıkan motosiklet, devrildi. Yola savrulan gençler ise acı içinde yerde kaldı. Yaralı gençlerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yerden kalkmaya çalışan gençleri yatmaları yönünde uyaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı gençler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA