Pitbull cinsi köpeğiyle arkadaşına dehşeti yaşattı: Çocuk korkudan potaya çıktı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Geçtiğimiz günlerde Başakşehir 4. Etapta bulunan bir sitenin basket sahasında meydana gelen olayda sahada oyun oyan iki çocuktan biri pitbull cinsi köpeğini arkadaşına saldırtmaya başladı.

KORKUDAN BASKET POTASINA ÇIKTI

Korkan çocuk köpekten kaçmaya çalıştı. Köşeye sıkışan çocuk, en son çareyi basket potasına çıkmakta buldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri

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