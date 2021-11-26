Pitbull cinsi köpeğiyle arkadaşına dehşeti yaşattı: Çocuk korkudan potaya çıktı
Başakşehir'de bir basket sahasında oyun oynayan iki çocuktan biri, pitbull cinsi köpeğini arkadaşına saldırttı. Köşeye sıkışan çocuk, korkudan potaya çıkarken, dehşet anları cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Geçtiğimiz günlerde Başakşehir 4. Etapta bulunan bir sitenin basket sahasında meydana gelen olayda sahada oyun oyan iki çocuktan biri pitbull cinsi köpeğini arkadaşına saldırtmaya başladı.
KORKUDAN BASKET POTASINA ÇIKTI
Korkan çocuk köpekten kaçmaya çalıştı. Köşeye sıkışan çocuk, en son çareyi basket potasına çıkmakta buldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri
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