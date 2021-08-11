Son dakika 3. sayfa: (ÖZEL)Küçükçekmece klinikte telefon hırsızlığı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: (ÖZEL)Küçükçekmece klinikte telefon hırsızlığı kamerada

Son dakika 3. sayfa: (ÖZEL)Küçükçekmece klinikte telefon hırsızlığı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Küçükçekmece'de, bir kliniğe gelen 10 yaşlarındaki çocuk, önce hastanın çantasını kurcaladı.

Küçükçekmece'de, bir kliniğe gelen 10 yaşlarındaki çocuk, önce hastanın çantasını kurcaladı. Ardından bir şey bulamayınca kan alan hemşirenin telefonunu cebinden çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki özel bir sağlık kliniğinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kliniğe gelen kimliği belirsiz 10-12 yaşlarındaki çocuk önce etrafı kolladı, daha sonra koltuk üzerindeki hastanın çantasını karıştırmaya başladı. Bir şey bulamayınca kliniğin bilgisayar masasını yokladı. Burada bir şey bulamayan hırsız, daha sonra acil müdahale odasını gözlemeye başladı. Hemşirenin kan aldığını gören 'çocuk hırsız', hemşerinin yeleğinin cebinde olan telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Kaşla göz arasındaki rahat tavırlarıyla hırsızlık yapan 10-12 yaşındaki çocuk pes dedirtti.

Telefonunun cebinde olmadığını fark eden Suzan isimli hemşire, güvenlik kamerasını inceledikten sonra çalındığını fark etti. Hemşire daha sonra polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Çocuk yaşındaki bir kişinin hırsızlık yaptığına çok şaşırdığını anlatan klinik çalışanı Aysun Yıldırım, "İçeride hastalarla ilgilenirken, 10-11 yaşlarında bir çocuk hiç sıkılmadan, hastanın çantasını önce karıştırıyor. İçinde bir şey bulamayınca acil kısmındaki içeriyi gözlüyor. Bakıyor, ediyor biz de hastanın çocuğu zannediyoruz. O sırada hemşire arkadaş hastadan kan alırken, arkasından cebinden telefonu alıyor. Hiçbir şey olmadan çekip gidiyor. Sonrasında polis geldi, hesaplarınızı kapatın dedi, bulunamaz dediler. Arkadaş karakola gidip, şikayette bulundu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Parkta yürüyüş yapan vatandaşlar cansız bir beden buldu
Parkta yürüyüş yapan vatandaşlar cansız bir beden buldu
Kuyumcudan 130 bin lira değerinde altın çalan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kuyumcudan 130 bin lira değerinde altın çalan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tuğba Özay Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın Berdan Mardini
Spor Ali Koç Mete Gazoz Caner Erkin Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: (ÖZEL)Küçükçekmece klinikte telefon hırsızlığı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 09:39:24. #1.14#

title