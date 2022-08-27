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Son dakika 3. sayfa: Otomobildeki kişiyi silahla yaralayan motosikletli 2 şahıs kameralara yansıdı

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Son dakika haberlerine göre Otomobildeki kişiyi silahla yaralayan motosikletli 2 şahıs kameralara yansıdı Artvin'in Arhavi ilçesinde motosikletli iki kişi park halindeki araçta bulunan bir kişiyi silahla yaraladı.

Otomobildeki kişiyi silahla yaralayan motosikletli 2 şahıs kameralara yansıdı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde motosikletli iki kişi park halindeki araçta bulunan bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Musazade mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Park halindeki araç içinde bekleyen Muhammet Özgen, Motosikletli iki kişi tarafından silahla yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar yaralıya müdahale ederken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk geldi. Yaralı ilk tedavisi için Arhavi Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olaya ilgili inceleme başlattı.

Yaralama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde iki motosikletli aracın yanına yaklaşıyor. Daha sora motosikletten inen bir kişi araç içinde bulunan Özgen'e tabancayla birkaç el ateş ettikten sonra tekrar motora atlayıp hızlıca olay yerinde uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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