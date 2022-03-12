Son dakika 3. sayfa: Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı meydana gelen ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erikli Köyü'nde Emin Kuzucu'ya ait müstakil evde sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Yangın ihbarı alan AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yapılan incelemeler sonucunda Emin Kuzucu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın nedeniyle müstakil ev kullanılamaz hale gelirken Emin Kuzucu'nun cansız bedeni Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi. - BİLECİK