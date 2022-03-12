Son dakika 3. sayfa: Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika 3. sayfa: Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı meydana gelen ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı meydana gelen ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erikli Köyü'nde Emin Kuzucu'ya ait müstakil evde sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Yangın ihbarı alan AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yapılan incelemeler sonucunda Emin Kuzucu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın nedeniyle müstakil ev kullanılamaz hale gelirken Emin Kuzucu'nun cansız bedeni Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi. - BİLECİK

Son dakika 3. sayfa: Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik, İtfaiye, Erikli, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title