Son dakika 3. sayfa: Motosikletli gencin feci ölümü - Haberler
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Son dakika 3. sayfa: Motosikletli gencin feci ölümü

Son dakika 3. sayfa: Motosikletli gencin feci ölümü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya'da kullandığı motosiklet kontrolden çıkan 17 yaşındaki genç, reklam panosu ile elektrik panosu arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Antalya'da kullandığı motosiklet kontrolden çıkan 17 yaşındaki genç, reklam panosu ile elektrik panosu arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, Kepez ilçesi Akdeniz 1 No'lu Sanayi Sitesi içinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Zahir Başaran (17) idaresindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkarak reklam panosu ile elektrik panosu arasına girdi. Başaran panoların arasına sıkışırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından talihsiz gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Başaran'ın 2 hafta önce Antalya'ya kuzenlerini ziyarete geldiği öğrenildi. - ANTALYA

Son dakika 3. sayfa: Motosikletli gencin feci ölümü

Son dakika 3. sayfa: Motosikletli gencin feci ölümü

Son dakika 3. sayfa: Motosikletli gencin feci ölümü

Son dakika 3. sayfa: Motosikletli gencin feci ölümü

Son dakika 3. sayfa: Motosikletli gencin feci ölümü

Son dakika 3. sayfa: Motosikletli gencin feci ölümü

Son dakika 3. sayfa: Motosikletli gencin feci ölümü

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