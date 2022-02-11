Mardin'de çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi - Haberler
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Mardin'de çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Mardin'de çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Olay, Artuklu'nun Kabala Mahallesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında sözlü tartışma yaşandı. Nedeni bilinmeyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralılardan 1'inin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölü sayısı 2'ye yükselirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Kübra Nur Atik/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Artuklu, Kabala, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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