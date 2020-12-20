Son dakika! Marangoz atölyesinde yangın
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Son dakika! Marangoz atölyesinde yangın

20.12.2020 13:34 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:23

Edinilen son dakika gelişmesine göre Marangoz atölyesinde yangın Van'ın Edremit ilçesindeki bir marangoz atölyesinde çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

Marangoz atölyesinde yangın

VAN - Van'ın Edremit ilçesindeki bir marangoz atölyesinde çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Süphan Mahallesi Taner Sokak üzerindeki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. Salih Benek'e ait atölyede gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın, büyük hasara yol açtı.

Son dakika! Marangoz atölyesinde yangın
Son dakika! Marangoz atölyesinde yangın
Son dakika! Marangoz atölyesinde yangın
Son dakika! Marangoz atölyesinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SABAHATTİN İDİZ

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