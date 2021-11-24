Son dakika haberleri | Malatya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika habere göre Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
MALATYA (İHA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"nda faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
(İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz."
Ankara merkezli 42 ilde FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
Son dakika haber: FETÖ'nün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 101 şüpheliden 53'ü, 42 ildeki Ankara merkezli...
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri