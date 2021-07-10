Son dakika 3. sayfa: Kütahya'da şüpheli ölüm
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Son dakika 3. sayfa: Kütahya'da şüpheli ölüm

Son dakika 3. sayfa: Kütahya'da şüpheli ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kütahya'da bir kişi, şehirler arası otobüs terminalinde ölü bulundu.

Kütahya'da bir kişi, şehirler arası otobüs terminalinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, terminalin arka bölümündeki durakta hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, yerde yatan kişinin 48 yaşındaki Süleyman Erdal Kara olduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Kara'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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