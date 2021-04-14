Son dakika 3. sayfa: Küçükçekmece'de 15 yaşındaki çocuk silahla yaralandı
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Son dakika 3. sayfa: Küçükçekmece'de 15 yaşındaki çocuk silahla yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Küçükçekmece'de 15 yaşındaki çocuk silahla yaralandı

Son dakika haberler: Küçükçekmece'de, henüz bilinmeyen bir nedenle elinde silah patlayan 15 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

Küçükçekmece'de, henüz bilinmeyen bir nedenle elinde silah patlayan 15 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı. Çocuk hastanede tedavi altına alınırken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki B.G., ailesinin evde olduğu sırada odasına geçti. Bir süre sonra odadan silah sesleri yükseldi. Bunun üzerine odaya koşan aile bireyleri, çocuğu kanlar içinde buldu. İlk şokun ardından ailesi 112 Acil servisi aradı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından yaranan 15 yaşındaki B.G'yi ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptıktan sonra çocuğun ailesini ifade vermek üzere karakola götürdü. Aile, ifadeden sonra hastaneye gitti. Hastanede tedavisi devam eden 15 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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