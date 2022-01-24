Son dakika 3. sayfa: Köyde mahsur kalan hamile kadının imdadına paletli ambulans yetişti

Bir son dakika haberine göre Yoğun kar yağışının etkili olduğu Çorum'da yolu kapanan köyde mahsur kalan hamile kadın, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.