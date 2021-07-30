Son dakika 3. sayfa: Konya'da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Konya'da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Son dakika 3. sayfa: Konya'da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Konya'nın Akşehir ilçesinde ormana sınır makilik alanda çıkan yangın, ormana ve evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konya'nın Akşehir ilçesinde ormana sınır makilik alanda çıkan yangın, ormana ve evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gazi Mahallesi 30192. Sokak'ta evlerin arasında ormanlık alana yakın makilik arazide bir anda alevler yükseldi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, Orman İşletme Şefliği ekipleri ile Akşehir Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen bir kaplumbağa da ekipler tarafından kenara alındı. Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz ve Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilk aşamadan itibaren yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını yönetti.

Zihinsel engelli yaşlı bir vatandaşın yangına sebebiyet verdiği iddiaları üzerine polis inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Son dakika 3. sayfa: Konya'da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika 3. sayfa: Konya'da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika 3. sayfa: Konya'da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika 3. sayfa: Konya'da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika 3. sayfa: Konya'da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
Son dakika 3. sayfa: Konya'da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı
Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı
Soma'da orman yangını başladı, 8 arazöz müdahale ediyor
Soma'da orman yangını başladı, 8 arazöz müdahale ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Sevda Erginci Oğulcan Engin
Spor Diego Can Bartu Aytaç Kara Fatih Terim Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: Konya'da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 16:50:37. #1.16#

title