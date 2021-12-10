Son dakika 3. sayfa: Kazada hayatını kaybeden iş insanı son yolculuğuna uğurlandı

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kdz. Ereğlili İş İnsanı Mehmet Kutsi Başsarıoğlu, Zonguldak'ta düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Akmeşe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kutsi Başsarıoğlu idaresindeki 67 LF 362 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle İ.D. yönetimindeki 41 HB 519 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Hafif ticari araç, çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 60 metre boyunca kamyonun altında sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Başsarıoğlu'yu kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılan Başsarıoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kdz. Ereğli ilçesindeki Giz Denizcilik Firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutsi Başoğlu için bugün cuma namazı sonrası Bozhane Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Başsarıoğlu, alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Kepez Mahallesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Başsarıoğlu'nun ailesi, iş insanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ZONGULDAK