Son dakika haberi... Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut'un (26) acı haberi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

EYP'li saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut'un (26) şahadet haberi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Büyüknacar Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililerce verildi. Şehidin annesi Havva ve babası İsmail Alyakut çiftine şehidin acı haberinin verilmesinin ardından, aile ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi Türk bayrağı ile donatıldı.

Şehidin naaşının pazar günü öğle namazını müteakip Pazarcık ilçesi Ulu Camii'nde kılınacak namazın ardından Yukarı Pazarcık Hacı Ahmet Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

(Halil Ulubey/İHA)