Son dakika haberi... Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut'un (26) acı haberi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut'un (26) acı haberi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

EYP'li saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut'un (26) şahadet haberi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Büyüknacar Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililerce verildi. Şehidin annesi Havva ve babası İsmail Alyakut çiftine şehidin acı haberinin verilmesinin ardından, aile ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi Türk bayrağı ile donatıldı.

Şehidin naaşının pazar günü öğle namazını müteakip Pazarcık ilçesi Ulu Camii'nde kılınacak namazın ardından Yukarı Pazarcık Hacı Ahmet Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

(Halil Ulubey/İHA)

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Son dakika gündem: Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu

Son dakika gündem: Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu

 Son Dakika | MSB: 'Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.'

Son Dakika | MSB: "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

 Sınır hattında teröristlerin döşediği EYP patladı: 3 askerimiz şehit

Sınır hattında teröristlerin döşediği EYP patladı: 3 askerimiz şehit

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title