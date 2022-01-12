Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişiye adli işlem gerçekleştirildi.

Kızılcadağ Mahallesi'nde dün saat 11.00 sıralarında H.S., D.C. ve M.Y.'nin araçla ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı, Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler, H.S. isimli kadının üzerinde 50 gram eroin, 1 gram metamfetamin, hap ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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