Son Dakika | İzmir'de makilik alanda yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | İzmir'de makilik alanda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... - İzmir'de makilik alanda yangın İZMİR-(İHA)-İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

GÜZELBAHÇE, İZMİR (İHA) - - İzmir'de makilik alanda yangın

İZMİR - İZMİR-(İHA)-İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yelki Bayraktepe mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sebebiyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak, 3 helikopter ile havadan; 11 arazöz ile karadan müdahale ediyor.

Rüzgar nedeniyle alevlerin genişlemesi, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Son Dakika | İzmir'de makilik alanda yangın

Son Dakika | İzmir'de makilik alanda yangın

Son Dakika | İzmir'de makilik alanda yangın

Son Dakika | İzmir'de makilik alanda yangın
İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri
Kahreden olay! Hayalini kurduğu üniversiteye gitmeye hazırlanan genç kız, yatağında ölü bulundu

Kahreden olay! Hayalini kurduğu üniversiteye gitmeye hazırlanan genç kız, yatağında ölü bulundu

 Son Dakika: Şile'de fabrika yangını! Alevler kontrol altına alındı

Son Dakika: Şile'de fabrika yangını! Alevler kontrol altına alındı

 Son dakika haberleri | Bebek'te aynı teknede bir günde ikinci yangın: Küle dönen tekne battı

Son dakika haberleri | Bebek'te aynı teknede bir günde ikinci yangın: Küle dönen tekne battı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Adnan Menderes Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gökhan Çıra Tanem Sivar Amelia Hamlin Özge Özpirinçci
Spor Muslera Stefan Kuntz Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | İzmir'de makilik alanda yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 18:07:58. #1.17#