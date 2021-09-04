İzmir'de iş yerinde yangın paniği

İzmir'de iş yerinde yangın paniği İzmir'in Aliağa ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında bulunan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle faciaya dönüşmeden söndürüldü.

İzmir'de iş yerinde yangın paniği

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde 5 katlı binanın zemin katında bulunan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle faciaya dönüşmeden söndürüldü.

Yangın, Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi Atatürk Caddesinde üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde işyerin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle çevredeki esnaflar yaptı. İtfaiyenin de müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Esnafın anında müdahalesi ile ilçenin en işlek caddesinde çıkan yangında olası bir facianın önüne geçildi.

Yangın nedeniyle maddi hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Hakkı Ergün