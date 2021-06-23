Son dakika 3. sayfa: İşçiler karbonmonoksit gazından zehirlenmiş: 1 ölü, 1'i ağır 10 yaralı
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Son dakika 3. sayfa: İşçiler karbonmonoksit gazından zehirlenmiş: 1 ölü, 1'i ağır 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Cem Atakan - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre - İşçiler karbonmonoksit gazından zehirlenmiş Kayseri'de fabrikada karbonmonoksit faciası: 1 ölü, 1'i ağır 10 yaralı Kayseri'de organize sanayi bölgesinde bulunan bir taş yünü fabrikasında 11 işçinin yanan kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.

- İşçiler karbonmonoksit gazından zehirlenmiş

Kayseri'de fabrikada karbonmonoksit faciası: 1 ölü, 1'i ağır 10 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de organize sanayi bölgesinde bulunan bir taş yünü fabrikasında 11 işçinin yanan kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi. Zehirlenen işçilerden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kayberken, 1'i ağır 10 işçinin tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri OSB 20. Cadde üzerinde bulunan Ravaber isimli taş yünü fabrikasında; işçiler taş yününü yakmak için kömür kullandı. Yanan kömürden sızan karbonmonoksit gazı, 11 işçiyi zehirledi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Zehirlenen 11 işçi, ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerden 1'i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. 1'i ağır 10 işçinin tedavisine devam ediliyor.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Son dakika 3. sayfa: İşçiler karbonmonoksit gazından zehirlenmiş: 1 ölü, 1'i ağır 10 yaralı
Son dakika 3. sayfa: İşçiler karbonmonoksit gazından zehirlenmiş: 1 ölü, 1'i ağır 10 yaralı
Son dakika 3. sayfa: İşçiler karbonmonoksit gazından zehirlenmiş: 1 ölü, 1'i ağır 10 yaralı
Son dakika 3. sayfa: İşçiler karbonmonoksit gazından zehirlenmiş: 1 ölü, 1'i ağır 10 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Atakan

Fabrikada sızan gaz işçileri zehirledi: 1 ölü, 9 yaralı
Fabrikada sızan gaz işçileri zehirledi: 1 ölü, 9 yaralı
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