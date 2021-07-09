Son dakika 3. sayfa: Honduras'ta 600 kişilik grup tarafından linç edilen İtalyan hayatını kaybetti
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Son dakika 3. sayfa: Honduras'ta 600 kişilik grup tarafından linç edilen İtalyan hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Honduras'ta 600 kişilik grup tarafından linç edilen İtalyan hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Honduras'ta 600 kişilik kalabalık bir grup tarafından taş, sopa ve palalarla linç edilen İtalyan Giorgio Scanu hayatını kaybetti.

Honduras'ta 600 kişilik kalabalık bir grup tarafından taş, sopa ve palalarla linç edilen İtalyan Giorgio Scanu hayatını kaybetti.

Honduras'ın güneyinde yer alan Santa Ana de Yusguare kasabası akıl almaz bir olaya sahne oldu. İtalyan medyasına yansıyan habere göre, yaklaşık 600 kişilik kalabalık bir grup, İtalyan vatandaşı Giorgio Scanu'nun Santa Ana de Yusguare kasabasındaki Los Mangos Mahallesi'nde bulunan evine girdi. Haberde, Scanu'yu taş, sopa ve palalarla linç eden öfkeli kalabalığın, daha sonra Scanu'nun evini ve aracını da ateşe verdiği öne sürüldü. Honduras'ta yaşayan İtalyan vatandaşı Scanu'nun bir soygunun intikamını almak için komşusunu öldürmekle suçlandığı iddia edildi.

Honduras Güvenlik Sekreterliği yaptığı açıklamada, Los Mangos Mahallesi'nde yüzlerce silahlı kişinin Scanu'yu evine girerek, öldürdüğü bilgisini doğruladı.

Honduras Ulusal Polisi ise İtalyan vatandaşını kurtarmak için müdahale etmeye çalıştıklarını ancak gözü dönmüş kalabalığın emirlere uymadığını ifade etti.

Honduras Polisi Genel Müdürü Orbin Galo, olayı araştırmak ve sorumluları yakalamak için bir soruşturma ekibi kurulmasını emretti. - TEGUCİGALPA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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