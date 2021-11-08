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Son dakika haberleri | Hatay'da uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Hatay'da uygulama noktasında görevli polis memuru, bir aracın çarpması sonucu şehit oldu.

HATAY (İHA) - Hatay'da uygulama noktasında görevli polis memuru, bir aracın çarpması sonucu şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Hassa İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polis memuru Davut Kaplan'a (51) uygulama noktasında görev yaptığı sırada bir araç çarptı. Yaralanan Kaplan, kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

(Adem Karagöz/İHA)

Son dakika haberleri | Hatay'da uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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