Son dakika 3. sayfa: Hamile kadının yardımına polis yetişti
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Son dakika 3. sayfa: Hamile kadının yardımına polis yetişti

12.03.2021 19:34 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:42
Son dakika 3. sayfa: Hamile kadının yardımına polis yetişti

Son dakika habere göre Gaziantep'te yolda yürürken aniden bayılan kadının yardımına kadın polis memuru yetişti.

Gaziantep'te yolda yürürken aniden bayılan kadının yardımına kadın polis memuru yetişti.

Gazintep'in İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi'nde yolda yürürken baygınlık geçiren hamile kadının yardımına olay esnasında bölgede bulunan kadın polis memuru yetişti. Yere yığılan hamile kadını kucağına alan polis memuru, sürekli konuşarak kadının bilincini açık tutmaya çalıştı.

Kadın, çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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