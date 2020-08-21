Son dakika 3. sayfa: Giresun'da seyir halinde araç yangını Son dakika haberine göre Giresun'da seyir halinde araç yangını Giresun Merkez'de Karadeniz sahil yolu geçişinde seyir halinde olan araç yangını korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Giresun'da seyir halinde araç yangını

GİRESUN - Giresun Merkez'de Karadeniz sahil yolu geçişinde seyir halinde olan araç yangını korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç kısmen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Karadeniz sahil yolu geçişinde seyir halinde olan Kartal Marka otonun motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek araçtan inerken, yangının haber verilmesi üzerine olay yerine Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri intikal etti. Ekiplerce söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İHA