Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'te feci trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
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Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'te feci trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'te feci trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Gaziantep'te seyir halindeki bir otomobilin taklalar atarak yol kenarına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te seyir halindeki bir otomobilin taklalar atarak yol kenarına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Nurdağı karayolu Atalar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Nurdağı istikametine seyir halinde olan bir otomobilin tekeri patladı. Tekeri patlayan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç taklalar attıktan sonra yol kenarına savruldu.

3 kişi hayatını kaybetti

Meydana gelen feci kazada araç hurdaya dönerken araç içerisinde bulunan 6 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Diğer 3 kişiden ikisi ise ağır yaralandı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'te feci trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'te feci trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'te feci trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'te feci trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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