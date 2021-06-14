Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'te feci trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika habere göre Gaziantep'te seyir halindeki bir otomobilin taklalar atarak yol kenarına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.