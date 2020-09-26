Fatih'te genç bir kız, apartman merdivenlerinde ölü olarak bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fatih'te genç bir kız, apartman merdivenlerinde ölü olarak bulundu

26.09.2020 19:33 | Son Güncelleme: 26.09.2020 20:14

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu genç bir kız, merdivenlerde komşuları tarafından yerde yatmış şekilde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan inceleme sonucunda genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Fatih'te genç bir kız apartman merdivenlerinde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabah 5.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu erkek arkadaşı ile birlikte kaldıkları daireye gece saatlerinde giren yabancı uyruklu N.S adındaki genç kız, saatler sonra merdivenlerde komşuları tarafından yerde yatmış şekilde bulundu. Olayın şokunu yaşayan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatih'te genç bir kız, apartman merdivenlerinde ölü olarak bulundu

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. Apartmanın üçüncü katında genç kız ile birlikte yaşadıkları öğrenilen erkek arkadaşı ve yanında bulunan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin geniş çaplı incelemesi sürüyor.

Fatih'te genç bir kız, apartman merdivenlerinde ölü olarak bulundu
Fatih'te genç bir kız, apartman merdivenlerinde ölü olarak bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT BAYRAKTAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Murat Kurum Hulusi Akar Volkan Bozkır Angela Merkel
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Okan Buruk Mehmet Özdilek Malcolm Thomas Vincent Aboubakar Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ateş Çocuk Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih'te genç bir kız, apartman merdivenlerinde ölü olarak bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 20:13:41. #1.15#
title