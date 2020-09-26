Fatih'te genç bir kız, apartman merdivenlerinde ölü olarak bulundu

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu genç bir kız, merdivenlerde komşuları tarafından yerde yatmış şekilde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan inceleme sonucunda genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Fatih'te genç bir kız apartman merdivenlerinde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, sabah 5.30 sıralarında Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu erkek arkadaşı ile birlikte kaldıkları daireye gece saatlerinde giren yabancı uyruklu N.S adındaki genç kız, saatler sonra merdivenlerde komşuları tarafından yerde yatmış şekilde bulundu. Olayın şokunu yaşayan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. Apartmanın üçüncü katında genç kız ile birlikte yaşadıkları öğrenilen erkek arkadaşı ve yanında bulunan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin geniş çaplı incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT BAYRAKTAR