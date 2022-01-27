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Son dakika 3. sayfa: Evli çift kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Evli çift kazada hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Yatağan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada evli çift hayatını kaybetti.

YATAĞAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada evli çift hayatını kaybetti.

Olay, Yatağan ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Katı'nın kullandığı traktör henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörde yolcu olarak bulunan Meliha Katı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ertuğrul Katı ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk sahibi evli çiftin vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yeşilköy Mahallesi, Traktör, Yatağan, Muğla, 3. Sayfa, Haber

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