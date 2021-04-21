Son dakika 3. sayfa: Evinde karantinadaki polis ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre Erzincan'da Covid-19 test sonucu pozitif çıktığı için bir süredir evinde karantinada bulunan genç polis memuru, beylik tabancasıyla vurulmuş halde ölü bulundu.