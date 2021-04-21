Son dakika 3. sayfa: Evinde karantinadaki polis ölü bulundu
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Son dakika 3. sayfa: Evinde karantinadaki polis ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa: Evinde karantinadaki polis ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Erzincan'da Covid-19 test sonucu pozitif çıktığı için bir süredir evinde karantinada bulunan genç polis memuru, beylik tabancasıyla vurulmuş halde ölü bulundu.

Erzincan'da Covid-19 test sonucu pozitif çıktığı için bir süredir evinde karantinada bulunan genç polis memuru, beylik tabancasıyla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Erzincan merkez 13 Şubat Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünde görev yaparken geçici süreyle pandemi ekiplerine dahil edilen polis memuru Ozan Gökçe'nin (30) korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Ozan Gökçe evinde karantinaya alındı.

Bir süredir evinde karantinada bulunan Gökçe'den bugün telefonla haber alamayan mesai arkadaşları durumu ilgili mercilere bildirdi. Bunun üzerine evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. İçeri giren polis ekipleri beylik tabancasıyla kafasından vurulmuş halde Ozan Gökçe'nin cesediyle karşılaştı.

İntihar ettiği düşünülen Gökçe'nin cenazesi olay yeri ve Cumhuriyet Savcısının incelemede bulunmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bekar ve evde yalnız yaşadığı öğrenilen genç polisin cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketi Nevşehir'e gönderileceği bildirildi. - ERZİNCAN

Son dakika 3. sayfa: Evinde karantinadaki polis ölü bulundu
Son dakika 3. sayfa: Evinde karantinadaki polis ölü bulundu
Son dakika 3. sayfa: Evinde karantinadaki polis ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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