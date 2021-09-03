Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yargılanmasına devam edildi
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Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yargılanmasına devam edildi

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın yargılanmasına devam edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eski istihbaratçı Enver Altaylı ve Mehmet Barıner'in yargılanmasına devam edildi.

Eski istihbaratçı Enver Altaylı ve Mehmet Barıner'in yargılanmasına devam edildi.

Altaylı ve Barıner'in 'silahlı terör örgütü yöneticiliği', 'siyasi ve askeri casusluk' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından yargılandığı davaya Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugün görülen duruşmaya sanıklardan Enver Altaylı ve Mehmet Barıner, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou duruşmaya katılmadı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Barıner, Altaylı ve damadı Metin Can Yılmaz tarafından ABD'ye kaçırılıp Türkiye aleyhinde Halkbank davasında faaliyette bulunacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Üzerine atılı suçları kabul etmeyen Barıner, herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını ileri sürdü. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Altaylı ve Barıner'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Eylül'e erteledi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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