Son dakika 3. sayfa: Eski damat dehşet saçtı: 4 ölü Son dakika gelişmesine göre Eski damat dehşet saçtı: 4 ölü Sivas'ta eski eşinin ailesinin yaşadığı evi silahla basan şahıs 4 kişiyi öldürdü Hayatını kaybedenlerden Beyza Kandur'un hamile olduğu öğrenildi Sivas'ta eski eşinin ailesinin yaşadığı evi silahla basan şahıs 4 kişiyi öldürdü.

Eski damat dehşet saçtı: 4 ölü

Sivas'ta eski eşinin ailesinin yaşadığı evi silahla basan şahıs 4 kişiyi öldürdü

Hayatını kaybedenlerden Beyza Kandur'un hamile olduğu öğrenildi

SİVAS - Sivas'ta eski eşinin ailesinin yaşadığı evi silahla basan şahıs 4 kişiyi öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, Yüceyurt mahallesi İsmail Şirin caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 11 katlı sitenin 1. katında eski damat olduğu iddia edilen D.D. isimli şahıs, eski eşinin annesi Döndü Kandur'a, babası Turgut Kandur'a, kardeşi Serkan Kandur'a ve kardeşinin eşi Beyza Kandur'a yanında bulunan silahla ateş etti. Vücutlarının farklı yerinden yaralanan Serkan, Turgut ve Beyza Kandur olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Döndü Kandur ise hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayetin işlendiği apartmana gelen ölen şahısların yakınlarıysa sinir krizi geçirdi.Olayda hayatını kaybeden Beyza Kandur'un hamile olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA