Son dakika haberleri... Esenyurt'ta feci olay, 4'üncü kattan düşen adam hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Esenyurt'ta feci olay, 4'üncü kattan düşen adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Esenyurt'ta feci olay, 4'üncü kattan düşen adam hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Esenyurt'ta 4'üncü kattan düşen 40 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti.

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Esenyurt'ta 4'üncü kattan düşen 40 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Çınar Mahallesi'nde 4 katlı bir binada saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 40 yaşındaki Mürsel B. bir anda evin balkonundan aşağıya düştü. Düşme sesini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mürsel B.'yi hastaneye kaldırdı. Mürsel B.'ye uzun süre yerde kalp masajı da yapıldı. Mürsel B. hayatını kaybederken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

-İHA-

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta feci olay, 4'üncü kattan düşen adam hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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