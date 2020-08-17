Son dakika 3. sayfa: Emirgan Korusu'ndaki yangının nedeni: "İşaret fişeği" Son dakika haberine göre Emirgan Korusu'ndaki yangının nedeni: "İşaret fişeği" Emirgan Korusu'ndaki yangının nedeni belli oldu Emirgan Korusu'ndaki ağaçlık alanda çıkan yangının çevreden atılan işaret fişeği neticesi meydana geldiği tespit edildi.

Emirgan Korusu'ndaki yangının nedeni: "İşaret fişeği"

Emirgan Korusu'ndaki yangının nedeni belli oldu

İSTANBUL - Emirgan Korusu'ndaki ağaçlık alanda çıkan yangının çevreden atılan işaret fişeği neticesi meydana geldiği tespit edildi. İşaret fişeğini ateşleyen şüpheli gözaltına alındı.

Sarıyer Emirgan Mahallesi Emirgan Korusu'ndaki İspark Yat Limanı'na 100 metre mesafede bulunan ağaçlık alanda dün saat 21.30 sıralarında yangın çıkmıştı.

Yangınla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında çevrede bulunan güvenlik kameraları incelendi.

Yapılan kamera incelemeleri sonucunda yangının çevreden atılan işaret fişeği neticesi meydana geldiği tespit edildi. Yapılan kamera incelemeleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda işaret fişeğini ateşleyenin Vahap Ç. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA