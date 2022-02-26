Son dakika 3. sayfa: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika 3. sayfa: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberine göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniğinde görev yapan D.D.A isimli doktor, tedavi esnasında hasta yakını S.D'nin saldırısına uğramıştı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniğinde görev yapan D.D.A isimli doktor, tedavi esnasında hasta yakını S.D'nin saldırısına uğramıştı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saldırıyı gerçekleştiren S.D kaldığı evde gözaltına alınarak 'Kasten Adam Yaralama ' suçundan mahkemeye sevk edildi.

Bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji kliniğinde görevli doktor D.D.A'nın hastayı tedavi etmek isterken hasta yakını S.D'nin fiziksel ve sözlü saldırısına uğradı. Doktorun tedavi esnasında kullandığı aletlerle doktorun kafasına vurulduğu, hasta yakınlarının ise doktorun boğazını sıkarak boğmaya çalıştığı olayla ilgili S.D isimli şahıs gözaltına alınarak 'Kasten Adam Yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Son dakika 3. sayfa: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Valiliği, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title