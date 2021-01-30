Çılgına dönen kadının otobüs kapısını tekmeleyip camları yumrukladığı anlar kamerada
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Çılgına dönen kadının otobüs kapısını tekmeleyip camları yumrukladığı anlar kamerada

30.01.2021 10:38 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:22

Beşiktaş'ta durağa girmediğini iddia ettiği halk otobüsüne binemeyen bir kadın çılgına döndü. Şoföre bağırarak kapısına tekme ve yumruk atan kadın otobüsün önüne geçerek gitmesini engelledi. Polisin müdahale ettiği kadın taksiye binerek olay yerinden ayrılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün öğle saatlerinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, yoğun bakımda babasının olduğunu iddia ederek bulvar üzerindeki durakta halk otobüsüne binmek istedi.

KAPIYI TEKMELEYEREK YUMRUKLADI

Bu sırada otobüsün durağa girmediğini iddia eden kadın yolcu, yaklaştığı otobüsün yanına giderek şoföre bağırmaya başladı. Şoförün kapıyı açmaması üzerine çılgına dönen kadın, defalarca kapıyı tekmeleyerek yumrukladı. Öfkeden adeta deliye dönen kadın ardından otobüsün önüne geçerek gitmesini engelledi.

TAKSİYE BİNİP UZAKLAŞTI

Şoförün uyarılarına rağmen kadının aracın önünden çekilmemesi üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti. Elindeki çantayla otobüse vuran, polis memurlarına da tepki gösteren kadın, yaşanan kargaşa sırasında yanındaki valizi de geride bırakıp yoldan geçen bir taksiye binerek duraktan ayrıldı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadının aracın önünden çekilmesinin ardından otobüs yoluna devam etti.

Çılgına dönen kadının otobüs kapısını tekmeleyip camları yumrukladığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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