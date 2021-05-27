Son dakika 3. sayfa: Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü

Gelen son dakika haberine göre - Balıkçı teknesi alabora oldu: 1 ölü Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi balıkçılar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.