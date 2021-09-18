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Son dakika 3. sayfa: Asker kınasında ortalık savaş alanına döndü... Mahalle ayaklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Asker kınasında ortalık savaş alanına döndü.

Asker kınasında ortalık savaş alanına döndü... Mahalle ayaklandı

-Pompalı tüfekli kavgada 1 kişi yaralandı

ADANA - Adana'da asker kınasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olaya karışan 3 kişi suç aletleriyle birlikte yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, asker kınasında katılan Salih Can G., ismi öğrenilemeyen 3 kişi ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce, şüphelilerden biri Salih Can G.'yi pompalı tüfekle vurdu. Bunun üzerine asker kınasına katılan kişiler arasında arbede çıktı. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Polis kınada bulunan kabalık grubu güçlükle dağıttı. Yaralı Salih Can G.'yi polis ekip aracıyla hastaneye kaldırdı. Sol omuz bölgesine yaralanan Salih Can G. tedavi altına alındı.

Polis olaya karışan 3 şüpheliyi suç aletleriyle gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Son dakika 3. sayfa: Asker kınasında ortalık savaş alanına döndü... Mahalle ayaklandı

Son dakika 3. sayfa: Asker kınasında ortalık savaş alanına döndü... Mahalle ayaklandı

Son dakika 3. sayfa: Asker kınasında ortalık savaş alanına döndü... Mahalle ayaklandı

Son dakika 3. sayfa: Asker kınasında ortalık savaş alanına döndü... Mahalle ayaklandı
İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Son Dakika Haberleri
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