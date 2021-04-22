Son dakika 3. sayfa: Annesini öldürüp valize koydu, uyurken polise yakalandı
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Son dakika 3. sayfa: Annesini öldürüp valize koydu, uyurken polise yakalandı

Son dakika 3. sayfa: Annesini öldürüp valize koydu, uyurken polise yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, annesinin boğazını keserek öldürüp, valize koyan, ardından evde uyuyan bir kişi, polisler tarafından yakalandı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, annesinin boğazını keserek öldürüp, valize koyan, ardından evde uyuyan bir kişi, polisler tarafından yakalandı. Şahıs bir anlık öfkeyle annesini öldürdüğünü itiraf ederken, zanlının şizofreni hastası olduğu ve zaman zaman annesine şiddet uyguladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Mezitli ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 49300. Sokak'taki tatil sitesinin görevlisi, bir apartmandaki evde kadın cesedi olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polisler, apartmanın 13. katındaki dairede yaptıkları incelemede, eşinden boşanmış olan 65 yaşındaki M.Y.'nin koridorda valiz içinde cansız bedenine ulaştı. Evde arama yapan ekipleri, M.Y.'nin oğlu M.A.'yı uyurken buldu. Şahısla yapılan görüşmede M.A., annesini bir anlık kızgınlık neticesinde öldürdüğünü itiraf ederek, suç aletini teslim etti. Şahsın yapılan incelemesinde şizofreni hastası olduğu, zaman zaman annesine şiddet uyguladığı tespit etildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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