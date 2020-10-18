Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

18.10.2020 09:46 | Son Güncelleme: 18.10.2020 11:04

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün koruma polisinin kullandığı otomobil, Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan vatandaş hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.45 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu istikametinde meydana gelen kazada, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün koruma polisi E.D., 34 UJ 5696 plakalı otomobille yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Yücel'e çarptı.

GÜL'ÜN KORUMASININ ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

Çarpma sonucu havalanan Yücel, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yücel'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ancak ameliyata alınan Yücel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün koruması kaza yaptı: 1 ölü

"ÖLÜMCÜL BİR KAZA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Kazayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Burada araçlar sıralı bir vaziyetteydi, çok sayıda polis vardı. Çok kalabalıktı, ölümcül bir kaza olduğunu söylediler. Ancak erkek mi bayan mı kim olduğunu bilmiyorum. Zaten 1 saat geçtikten sonra olay yeri dağıldı. Abdullah Gül'ün koruması olabilir ama tabi ben bilemiyorum. Olay yerine kadar gitmedim" dedi.

YAKLAŞIK 1 SAAT İNCELEME YAPILDI

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaparak tutanak tuttu. Yaklaşık 1 saat boyunca yapılan inceleme ve çalışmaların ardından otomobil olay yerinden çekilirken, sürücü E.D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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