Son dakika... 3 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre KOCAELİ merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanması'nda yer aldığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Son Dakika Haberleri
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