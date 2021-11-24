Son dakika... 3 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 3 gözaltı - Haberler
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Son dakika... 3 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Haberler | Güncel
Son dakika... 3 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyon: 3 gözaltı

Bir son dakika haberine göre KOCAELİ merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanması'nda yer aldığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.


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Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Son Dakika Haberleri

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